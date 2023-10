unter folgendem Link.



Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

49,67 EUR -5,14% (05.10.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

52,38 USD -4,83% (05.10.2023, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (05.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Die Coca-Cola-Aktie falle immer weiter in die Tiefe. Sie habe heute den schlechtesten Tag seit 17 Monaten erlebt. Damit spitze sich der Abwärtstrend stark zu und der Titel notiere mittlerweile so tief wie zuletzt Ende 2021.Die Stimmung unter Anlegern sei ohnehin angespannt und heute würden besonders Konsumgüter-Aktie wie Coca-Cola abgestraft. Laut Marktbeobachter seien Investoren zunehmend verunsichert und würden dunkle Wolken aufziehen sehen, da die hohen Zinsen in Kombination mit der weiterhin zu hohen Inflation die Konsumenten weiter belaste. Da insbesondere in den USA aber auch in Europa in vielen Volkswirtschaften der Verbraucher mit seinen Konsumausgaben das Rückgrat der Ökonomie sei, werde die Entwicklung zunehmend als Bedrohung wahrgenommen. Nun werde es auch für Coca-Cola besonders brenzlig und Anleger müssten auf diese Marken achten.Nach einem letzten Ausbruch Ende Juli habe der Titel noch ein Mehrmonatshoch bei 63,17 USD erreicht. Kurz zuvor habe es bereits ein schlechtes Zeichen gegeben, als die beiden Indikatoren, der gleitende Durchschnitt 50 und 200 ein sogenanntes Death-Cross gebildet hätten. Bei diesem technischen Signal durchkreuze der kurzfristige GD50 den langfristigen GD200 von oben nach unten und löse damit in der Theorie ein starkes Verkaufssignal aus. Im Anschluss hätten sich die Gewinnmitnahmen tatsächlich immer weiter ausgeweitet und seitdem habe es nur wenige Tage mit einem grünen Vorzeichen gegeben. Fast wie eine Einbahnstraße hätten die Bären den Kurs immer weiter in die Tiefe geschickt und mit dem heutigen starkes Kursverfall erreiche die Verkaufswelle einen neues Niveau.Die Coca-Cola-Aktie sei stark angeschlagen und notiere nahe am Stopp bei 50 Euro. Es scheine aber eine starke Übertreibung laut RSI-Indikator vorzulegen. Anleger sollten dennoch auf eine Stabilisierung warten und nicht ins fallende Messer greifen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU