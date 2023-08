Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



55,85 EUR +0,36% (10.08.2023, 08:51)



61,06 USD +0,23% (09.08.2023, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



850663



CCC3



KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (10.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die zwei US-Getränkehersteller konnten dieses Jahr mit den bisher veröffentlichten Quartalsergebnissen überzeugen: Während PepsiCo im Rahmen der Ergebnisse des zweiten Quartals seine Prognosen zum zweiten Mal erhöhen konnte, folgte Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) Ende Juli ebenfalls mit einem starken Zahlenset fürs zweite Quartal und einer Prognoseanhebung, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.In erster Linie fokussiere sich Coca-Cola auf Getränke, der Konkurrent PepsiCo hingegen habe in der Vergangenheit insbesondere von seiner Snack-Sparte profitiert.Viele Unternehmen würden in ihren Branchen um die Gunst derselben Kundschaft buhlen. Doch manche Firmen würden sich schon seit Jahrzehnten regelrecht einen erbitterten Kampf um die Vorreiterrolle in ihrem jeweiligen Marktsegment liefern. So könnte die Mutter aller Markenduelle durchaus Coke gegen Pepsi sein. Denn beide Erfrischungsgetränke der gleichnamigen Firmen seien über das gesamte Jahr weltweit beliebte Konsumprodukte. Immer wieder würden die Unternehmen versuchen ihr Produkt anhand innovativer Marketingideen mit Emotionen zu verbinden und eine gewisse Begehrlichkeit unter den Konsumenten zu kreieren. Denn eine zunehmend gesundheitsbewusste Bevölkerung könnten in Zukunft seltener zu dem zuckerhaltigen Erfrischungsgetränk greifen. Auch die Light-Produkte, die das künstliche Süßungsmittel Aspartam enthalten würden, hätten zuletzt Aufmerksamkeit durch eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erregt.Größentechnisch habe PepsiCo klar die Nase vorn. Das Unternehmen habe im Jahr 2022 einen Umsatz von stolzen 86 Milliarden US-Dollar gemacht, während Coca-Cola im selben Jahr auf 43 Milliarden US-Dollar Umsatz gekommen sei. Grund dafür sei, dass PepsiCo neben den bekannten Getränken auch Snacks und Zerealien im Angebot habe. Am bekanntesten sei hier die Marke Lays. Coca-Cola hingegen sei vollkommen auf Getränke fokussiert. In diesem Bereich habe Coca-Cola die Organisationsstruktur in den letzten Jahren durch die sukzessive Auslagerung des Abfüllungsgeschäftes verschlanken können. Außerdem sei Coca-Cola bereits seit 2014 mit einer Minderheitsbeteiligung am Energy-Drink-Hersteller Monster Beverage beteiligt. Das Unternehmen setze also nicht nur auf seinen Verkaufsschlager Coca-Cola.Wenn es um das Hauptprodukt (das süße Erfrischungsgetränk) gehe, komme Coca-Cola die Rolle des Klassikers zugute und PepsiCo die des Herausforderers. Schätzungen des Markenberatungsunternehmens Interbrand zur Folge gehe die Strategie der Firmen hinsichtlich ihrer Positionierung und Reichweitenerhöhung ihrer Marken international gesehen auf - so werde der Markenwert von PepsiCo auf 20 Milliarden US-Dollar und der von Coca-Cola auf stolze 63 Milliarden US-Dollar geschätzt.Der amerikanische Getränkemarkt bleibe mit 6,8 Milliarden US-Dollar der wichtigste Absatzmarkt des Unternehmens. Aber auch die Snack-Sparte habe mit 5,9 Milliarden US-Dollar wesentlich zum Umsatz beigetragen. Weniger ins Gewicht gefallen seien der Umsatz in der Region Afrika, Mittlerer Osten und Südasien. Die Aktien hätten freundlich auf die Meldung der Zahlen reagiert und am Publikationstag 1,8 Prozent zugelegt. Im Anschluss der Veröffentlichung habe der Getränkehersteller die Prognose für das Gesamtjahr nun schon das zweite Mal in Folge dieses Jahr weiter angehoben.Coca-Cola habe am 26.07. ebenfalls Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Im Vergleich zur Vorjahresperiode sei der Umsatz um 6 Prozent auf knapp 12 Milliarden Dollar gestiegen. Ein treibender Faktor hinter dieser Entwicklung seien die höheren Preise gewesen, die Coca-Cola für seine Produkte habe durchsetzen können. Auch hinsichtlich des Gewinns pro Aktie habe der Getränke-Gigant überzeugen können. Statt den erwarteten 72 Cent pro Aktie habe Coca-Cola 78 Cent vermeldet. Vor diesem Hintergrund habe das Unternehmen - wie zuvor sein Konkurrent Pepsi - die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Gewinn pro Aktie für 2023 solle anstatt um 4 bis 5 Prozent nun um 5 bis 6 Prozent steigen. Außerdem solle auch das organische Wachstum von Coca-Cola um 1 bis 2 Prozent anziehen.Bei der Frage, welche der beiden Aktien zu bevorzugen sei, komme es unter anderem darauf an, wie die Zukunftsaussichten des Unternehmens bewertet würden. Beide Unternehmen seien solide geführt und stabile Cash-Produzenten in jeder Marktphase. Auch die stabilen Dividendenausschüttungen Jahr für Jahr könnten sich sehen lassen. Coca-Cola sei ein stärker fokussierter Getränkehersteller mit einer dominierenden Marktpräsenz. Auch der berühmte Investor Warren Buffett halte die Aktien des Unternehmens mit seinem Investment Vehikel Berkshire Hathaway . Wenn aber besonderer Wert gelegt werde auf die Diversifikation der Geschäftsbereiche, könnte PepsiCo mit seiner attraktiven Snack-Sparte noch etwas breiter aufgestellt sein als der Konkurrent Coca-Cola, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe August 2023)Da der weitere Kursverlauf der Aktien von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.