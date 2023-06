Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (15.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Dividendenaktien dürften in keinem langfristig orientierten Portfolio fehlen. Auch Investorenlegende Warren Buffett wisse die regelmäßigen Ausschüttungen zu schätzen, insbesondere diejenigen von Coca-Cola: Mit einem Anteil von 9,25% sei Berkshire Hathaway der größte Anteilseigner des Getränkekonzerns, dessen Papiere sich aktuell einer wichtigen Marke nähern würden.Im Vordergrund stehe ausnahmsweise keine technisch bedeutende Marke, hier gebe es angesichts des hartnäckigen Seitwärtstrends, der das Kursgeschehen seit mehr als einem Jahr hauptsächlich auf den Bereich zwischen 60 und 65 USD begrenze, nur wenig Neues zu berichten.Spannender werde es mit Blick auf die makellose Dividendenhistorie des Konzerns, Coca-Cola habe seine Ausschüttung mittlerweile 60 Jahre infolge erhöht, bezüglich der Rendite: Setze die Aktie des Getränkekonzerns innerhalb der Range noch einmal geringfügig zurück, würden Investoren die Chance auf Dividenden i.H.v. 3% erhalten. Das entspräche dem höchsten Wert seit vergangenem Oktober.Zugegeben: In Zeiten, in denen selbst deutsche Staatsanleihen wieder mehr als 3% Rendite abwerfen würden, ohne die Kursrisiken einer Aktie zu tragen, scheine das auf den ersten Blick nicht besonders viel.Wer in der Aktie von Coca-Cola den nächsten Dip kaufe, erhalte zum Einstieg eine Dividendenrendite von 3%. Auf den ersten Blick nicht viel, wer jedoch ausreichend viel Geduld mitbringe, werde dadurch langfristig eine höhere Rendite erhalten, als Banken selbst in Hochzinsphasen versprechen könnten.Coca-Cola sei laufende Empfehlung des "Aktionärs". Bereits investierte Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen und den Stopp bei etwa 54 USD beachten, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Coca-Cola-Aktie: