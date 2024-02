Anleger, die zum Tiefpunkt im Jahr 2020 eingestiegen seien, hätten eine Rendite von 65 Prozent verzeichnet, basierend auf dem aktuellen Kurs von 60 Dollar. Für diejenigen, die während des Tiefpunkts der Finanzkrise im Jahr 2009 gekauft hätten, habe sich eine Rendite von 220 Prozent ergeben. Selbst für Anleger, die zum Höchststand während der Finanzkrise im Jahr 2008 eingestiegen seien, habe die Rendite bei über 80 Prozent gelegen.



Die Aktie habe sich seit dem Tiefpunkt im Oktober erholt und sei wieder über die Zone zwischen 57 und 58 Dollar gestiegen, die seit Mitte 2021 viele Berührungspunkte aufgewiesen habe. Bevor das Rekordhoch von 67 Dollar erreicht werden kann, müssen jedoch noch die drei Höchststände um 65 Dollar sowie das Juli-Hoch bei 63 Dollar überwunden werden, so Ben Laidler, Marktanalyst bei eToro zu Coca-Cola. (Analyse vom 12.02.2024)



London (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von eToro:Ben Laidler, Marktanalyst bei eToro, nimmt die Aktie von Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Obwohl Coca-Cola im Vergleich zu NVIDIA als eher unspektakulär erscheinen möge, erweise sich das Unternehmen für langfristige Anleger als attraktiver als eine Staatsanleihe. Der Getränkehersteller habe sich als äußerst widerstandsfähig in Krisenzeiten erwiesen und seine Dividenden kontinuierlich erhöht.Am Dienstag, den 13. Februar, werde Coca-Cola vor der US-Börseneröffnung seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal bekannt geben. Angesichts der vergangenen Erfolgsbilanz sei es für Anleger fast schon selbstverständlich anzunehmen, dass die Erwartungen übertreffen würden.Das letzte Mal, dass die Gewinnerwartungen je Aktie (EPS) nicht erfüllt worden seien, datiere aus dem ersten Quartal 2017. Die aktuelle Prognose liege bei einem EPS von 0,49 Dollar, was über dem Wert des Vorjahresquartals von 0,45 Dollar liegen würde, aber nur etwa zwei Drittel des Werts im dritten Quartal von 0,74 Dollar entspräche.Der Umsatz werde voraussichtlich bei 10,67 Milliarden Dollar liegen, was zwar höher wäre als im Vorjahresquartal mit 10,20 Milliarden Dollar, jedoch unter dem Wert des Vorquartals von 11,95 Milliarden Dollar läge.In einem hart umkämpften Markt für nicht-alkoholische Getränke seien Unternehmen gezwungen, innovative Marketingstrategien und breite Produktsortimente anzubieten, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Getränkehersteller mit einer hohen Markenbekanntheit hätten die Chance, durch die Bindung einer treuen Kundschaft ihre Gewinne zu steigern und Margen zu erhöhen.Coca-Cola sei zwar für sein Kultgetränk bekannt, biete aber über 500 Marken an, darunter bekannte Produkte wie Coke Zero, Fanta, Lift Apfelschorle und Vio. Diese Markenvielfalt ermögliche es, verschiedene Zielgruppen anzusprechen und die Präsenz zu stärken.Trotz des intensiven Wettbewerbs halte Coca-Cola weltweit einen Marktanteil von deutlich über 40 Prozent und habe diesen auch in Krisenzeiten wie während der Corona-Pandemie und der Finanzkrise von 2008 halten können.Das Management reagiere auf den wachsenden Trend zu gesünderen und nachhaltigeren Getränkeoptionen, indem es zuckerfreie Alternativen einführe und sich für Recycling und Kreislaufwirtschaft bei Verpackungen engagiere.Coca-Cola investiere beträchtliche Summen in Werbung, durchschnittlich etwa vier Milliarden Dollar in den vergangenen Jahren. Dies trage dazu bei, die Markenbekanntheit zu steigern und die Kundenbindung zu stärken.Coca-Cola möge nicht das gleiche Wachstumspotenzial bieten wie NVIDIA, sei aber auch nicht so konservativ wie eine US-Staatsanleihe. Die Kombination aus steigenden Dividendenausschüttungen und langfristigem Kurspotenzial mache die Aktie attraktiv. Im Jahr 2023 sei eine Dividende von über 3 Prozent ausgeschüttet worden.