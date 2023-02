Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

56,19 EUR -0,55% (14.02.2023, 15:02)



XETRA-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

56,57 EUR +0,57% (14.02.2023, 14:42)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

60,60 USD +1,64% (13.02.2023, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (14.02.2023/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Der Getränkehersteller halte die Anleger mit guten Q4-Zahlen bei Laune. Während der Gewinn im Rahmen der Analysten-Schätzungen gelegen habe, habe Coca-Cola beim Umsatz die Markterwartungen geschlagen. Ursächlich dafür seien vor allem höhere Verkaufspreise gewesen. Auch der Ausblick von Coca-Cola könne sich sehen lassen.Der Getränke-Gigant habe zwar beim Gewinn einen (kleinen) Einbruch hinnehmen müssen. Der Überschuss sei von 56 Cent je Aktie (insgesamt 2,41 Mrd. Dollar) im Vorjahresquartal auf 45 Cent je Aktie (2,03 Mrd. Dollar) gefallen. Doch das habe exakt den Erwartungen der Analysten entsprochen.Bei den Einnahmen habe der Getränke-Riese indes die Prognosen übertroffen. Statt der im Vorfeld taxierten 10,02 Mrd. Dollar habe der US-Konzern Erlöse in Höhe von 10,13 Mrd. Dollar ausgewiesen. Das entspreche einer Steigerung von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Für 2023 rechne Coca-Cola mit einem Erlösplus von drei bis fünf Prozent und einem Gewinnwachstum von vier bis fünf Prozent. Das liege über den Markterwartungen der Analysten, die von einem Umsatzwachstum von 3,9 Prozent und einem geringeren Ergebnissteigerung von drei Prozent ausgegangen seien.Coca-Cola habe geliefert. Die Aktie sei ein absolutes Basis-Investment im Konsumsektor und eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Engagierte Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta. Das Kursziel für die Coca-Cola-Aktie laute 70,00 Euro. (Analyse vom 14.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link