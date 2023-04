Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

57,55 EUR +1,37% (05.04.2023, 15:47)



XETRA-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

57,13 EUR +0,32% (05.04.2023, 15:28)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

62,7971 USD +0,94% (05.04.2023, 15:34)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (05.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Als Kultunternehmen sei Warren Buffett's Lieblings-Softdrinkhersteller weltbekannt. Seit dem Allzeithoch bei 67 Dollar im April 2022 hätten die Aktionäre jedoch Verluste hinnehmen müssen. Aus charttechnischer Sicht scheine der Kursrückgang jedoch übertrieben. Hier ergebe sich für Anleger eine gute Gelegenheit, einzusteigen.Gründe seien Gewinnmitnahmen und Komplikationen auf der Vertriebsseite. Edeka habe eine vorgezogene Preissteigerung nicht akzeptieren wollen, weswegen über zwei Monate hinweg Produkte von Coca-Cola in den Regalen gefehlt habe. Inzwischen hätten sich die Vertragspartner jedoch wieder einigen können.Das Gesamtbild von Coca-Cola bleibe positiv. Gegenüber dem Vorjahr sei 2022 ein Umsatz-Zuwachs von 11,2 Prozent erwirtschaftet worden. Auch die Charttechnik gebe grünes Licht, wenn man einen Blick auf das Signal des Slow Stochastic-Indikators werfe. Dieser weise auf einen möglichen Umkehrpunkt aus dem überverkauften Bereich hin. Zusätzlich bestätigt werde dies dadurch, dass der Unterstützungsbereich bei 58 Dollar erfolgreich getestet worden sei und der langfristige Trend intakt sei.Das nächste Ziel liege nun beim Widerstandsniveau an der 65-Dollar-Marke. Sobald der Kurs es schaffe, dieses zu überwinden, sollte die Coca-Cola-Aktie zumindest auf das bisherige Allzeithoch ansteigen.Die Coca-Cola-Aktie bleibt ein Basisinvestment im defensiven Bereich, so David Schenk von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Coca-Cola-Aktie: