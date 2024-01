Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

54,09 EUR -0,90% (05.01.2024, 18:54)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

59,20 USD -0,94% (05.01.2024, 18:44)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (05.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am letzten Handelstag der ersten Handelswoche hätten die US-Arbeitsmarktdaten für eine erhöhte Volatilität an den Märkten gesorgt. Der Arbeitsmarkt in den USA habe sich im Dezember robuster als erwartet gezeigt. Für eine Top-Aktie wie Coca-Cola sei das aber kein Problem. Eine der Lieblingspapiere von Warren Buffett habe nun ein wichtiges Signal gesendet.So sei die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stärker als erwartet gestiegen und die Arbeitslosenquote habe auf einem niedrigen Niveau verharrt. Dies gehe aus den am Freitag in Washington veröffentlichten Zahlen des Arbeitsministeriums hervor. Die für die Inflation wichtige Lohnentwicklung sei stark geblieben. Die Aussichten auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank seien so gedämpft worden."Der Beschäftigungsbericht für Dezember fällt gemischt aus", würden Commerzbank-Volkswirte schreiben. Überraschend stark seien der Beschäftigungszuwachs im Dezember, die unverändert geringe Arbeitslosenquote sowie der Anstieg des durchschnittlichen Stundenlohns. Schwachpunkte seien dagegen die Abwärtsrevisionen der letzten Monate und die Tatsache, dass das insgesamt geleistete Arbeitsvolumen im Dezember sogar geschrumpft sei.Im Sommer rutsche eine der Lieblingsaktien von Warren Buffett immer weiter ab. Neben Konjunktursorgen würden auch die neuen Abnehmspritzen und die Angst, dass die großen Konsum-Riesen bald weniger Geld verdienen würden, belasten.Die Bullen stünden nun kurz davor, einen Ausbruch über die wichtige 200-Tage-Linie zu vollziehen. Gelinge der nachhaltige Breakout über die 60-Dollar-Marke, werde ein technisches Kaufsignal ausgelöst.Die Erholung bei der Coca-Cola-Aktie sei im vollen Gange. Gelingt der Ausbruch, entsteht neue Dynamik, die Anleger für einen Einstieg nutzen können, so Tim Temp von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 42,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 05.01.2024)Mit Material von dpa-AFX