Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

55,01 EUR -0,18% (19.02.2024, 17:18)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

59,39 USD -0,02% (16.02.2024, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (19.02.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät die Aktie von Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) weiterhin zu kaufen.Der Nettoumsatz habe 2023 mit USD 45,8 Mrd. einen Anstieg um 6% im Vergleich zu 2022 erreicht und somit die Erwartungen von im Schnitt USD 45,5 Mrd. übertroffen. Der organische Umsatz (Non-GAAP) sei sogar um 12% gewachsen. Dieses Wachstum sei hauptsächlich auf Preiserhöhungen von im Schnitt 10% und einem gesteigerten Absatz von 2% zurückzuführen. Die vergleichbare operative Marge (Non-GAAP) habe im abgelaufenen Jahr bei 24,7% gegenüber 24,4% im Vorjahr gelegen. Der Anstieg sei in erster Linie auf das starke Wachstum der Top-Line zurückzuführen, die teilweise durch höhere Marketinginvestitionen gegenüber dem Vorjahr sowie durch Währungseffekte ausgeglichen worden sei. Der adjustierte Gewinn je Aktie sei um 13% auf USD 2,69 gestiegen und habe damit knapp über den Erwartungen von USD 2,68 gelegen.Ausblick: Für das Jahr 2024 erwarte der Getränkehersteller einen Anstieg des organischen Umsatzes im Bereich von 6% bis 7%. Der adjustierte Gewinn sollte sich zwischen 8% bis 10% einpendeln.Coke punkte mit einer herausragenden Eigenkapitalrendite (40%), welche zwar zum einen auf den hohen Verschuldungsgrad zurückzuführen sei, sich zum anderen aber auch mit der im Vergleich zur Peer-Group hohen operativen Marge (23% im langfristigen Durchschnitt auf Jahresbasis) erklären lasse.Nach Jahren der Stagnation scheine Coke mittlerweile wieder nachhaltig im Wachstumsbereich angekommen zu sein. Das Unternehmen glänze mit Zuwächsen in der Top-Line und auf der Gewinnseite. Auch die zuletzt verbreitete Angst, dass der aktuelle Hype rund um Abnehmspritzen zu einem Einbruch der Nachfrage bei Softdrinks führen könnte, spiegele sich derzeit nicht in den Zahlenwerken wider. Der Analyst erwarte diesbezüglich auch weiterhin keine signifikanten Änderungen im Verbraucherverhalten.Alteingesessene und reife Value-Unternehmen würden in Ermangelung weiterer Wachstumsmöglichkeiten oft einen Großteil ihrer erzielten Gewinne in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an ihre Anlegerschaft zurückgeben. Im Falle von Coke seien in den vergangenen zehn Jahren stets mind. 50% der Gewinne ausgeschüttet worden. Coke punkte dadurch zwar nicht mit den höchsten Wachstumsraten, glänze jedoch mit einer soliden Dividendenhistorie und einer erwarteten Dividendenrendite von rund 3,3% für das heurige Jahr. Diese erscheine mittlerweile dank des hohen Renditeniveaus am Markt für risikolose Staatsanleihen aber wenig attraktiv.In seiner mehr als 100-jährigen Geschichte habe das Unternehmen aus Atlanta schon die eine oder andere Krise zu meistern verstanden. Es zeichne sich ab, dass dies auch im aktuell schwierigen Konjunkturumfeld der Fall sei. Als eines der wenigen Unternehmen in der Branche hätten es die Amerikaner zum Beispiel konstant geschafft, ihre Umsätze nicht nur aufgrund von Preiserhöhungen zu steigern, sondern sogar das abgesetzte Volumen habe zugelegt. Auch ansonsten präsentiere sich Coke fundamental äußerst solide und beeindrucke mit herausragender Rentabilität.Die Aktie habe die aus Sicht des Analysten unbegründete Sorge, dass der Hype rund um Abnehmspritzen die Nachfrage nach Süßigkeiten, Fast Food, Softdrinks und kalorienhaltigen Nahrungsmitteln dämpfe, gut weggesteckt. Mehr noch, sie handle beinahe exakt auf seinem Kursziel von vor zwölf Monaten (USD 60). Das aktuelle Zahlenwerk bestätige seine damalige Einschätzung ebenfalls. Und selbst wenn, Änderungen im Konsumverhalten habe es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gegeben. Die Getränke- und Nahrungsmittelbranche habe es jedoch stets geschafft, sich an neue Konsummuster anzupassen. Coca-Cola sei hier keine Ausnahme.Manuel Schleifer, Analyst der RBI, hält daher an seiner "Kauf"-Empfehlung für die Coca-Cola-Aktie fest und passe das Kursziel gemäß der neuen Wachstumsaussichten auf USD 64 an. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Kontext angemessene Prämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: