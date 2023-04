Börsenplätze Coca-Cola FEMSA ADR-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Coca-Cola FEMSA ADR-Aktie:

74,50 EUR -0,67% (17.04.2023, 11:44)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola FEMSA ADR-Aktie:

83,64 USD -0,08% (14.04.2023, 22:00)



ISIN Coca-Cola FEMSA ADR-Aktie:

US1912411089



WKN Coca-Cola FEMSA ADR-Aktie:

887811



Ticker-Symbol Coca-Cola FEMSA ADR-Aktie:

CFSL



NYSE-Symbol Coca-Cola FEMSA ADR-Aktie:

KOF



Kurzprofil Coca-Cola FEMSA, S.A.B de C.V.:



Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (ISIN: US1912411089, WKN: 887811, Ticker-Symbol: CFSL, NYSE-Symbol: KOF) gehört zu den größten Abfüllern und Produzenten von nicht-alkoholischen Getränken in der Region Latein-Amerika. Die Gesellschaft zählt dabei zu den weltweit größten Abfüllern von Coca-Cola. Zum Produktportfolio gehören Soft Drinks, Wasser, Sport- und Energy-Getränke, Fruchtsäfte, Milchgetränke, Kaffee sowie verpackte Früchte und Gemüse. Das Markenspektrum reicht von Coca-Cola, Diät-Cola, Coke Zero, Fanta, Sprite, Powerade, Glacéau and Pump. (17.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola FEMSA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Coca-Cola FEMSA, S.A.B de C.V. (ISIN: US1912411089, WKN: 887811, Ticker-Symbol: CFSL, NYSE-Symbol: KOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Warren Buffett sei bekennender Coca-Cola-Fan und würde laut eigenen Angaben nie eine Aktie des Unternehmens verkaufen. Sein Freund Bill Gates setze lieber auf den Abfüller des Originals und sei damit nicht der einzige prominente Investor. Die Geschäfte von Coca-Cola FEMSA würden gut laufen und der Chart könne sich sehen lassen. Trotzdem seien die Mexikaner weitgehend unbekannt.Was für Buffett seine 400 Millionen Coca-Cola-Aktien sind, scheinen für Gates seine gut sechs Millionen Coca-Cola FEMSA-Aktien zu sein, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Nach quartalsweisen Zukäufen bis 2011 befinde sich der mexikanische Coca-Cola-Abfüller unangetastet in seinem Portfolio und entspreche mit einer Gewichtung von 1,18 Prozent der neuntgrößten Position.Gates Investment sei heute 520 Millionen Dollar wert. Ebenfalls an Bord seien die Value-Investoren von Tweedy Browne und das Bankhaus Goldman Sachs. Die Aktien würden seit einem Jahr besser laufen als die von Coca-Cola selbst und hätten sich innerhalb der letzten drei Jahre mehr als verdoppelt. Coca-Cola bleibe ein Basisinvestment. Anleger sollten jedoch auch die Aktien des Abfüllers Coca-Cola FEMSA im Auge behalten. Viele namenhafte Investoren glauben an das Unternehmen und das Chartbild sieht gut aus, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur Coca-Cola FEMSA-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link