Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (06.01.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Das letzte Quartal 2022 dominierten die Käufer das Kursgeschehen in der Coca-Cola-Aktie (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO), wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Kurse unterhalb von 55 USD seien gekauft worden und in der Folge habe der Kurs bis zum zentralen Widerstandsbereich bei ca. 65 USD ansteigen können. Dort hätten sich die Käufer in den vergangenen Tagen jedoch die Zähne ausgebissen. Nach einer Range sei die Aktie gestern nachhaltig nach unten ausgebrochen und habe damit ein Triple-Top vollendet. Dieses bärische Signal sei per Tagesschluss bestätigt worden.Das Risiko in der Coca-Cola-Aktie habe zumindest kurzfristig deutlich zugenommen. Es bestehe die Möglichkeit, dass gerade ein neuer Abwärtstrend gestartet worden sei. In diesem Fall sollten die Kurse idealerweise nicht mehr zu weit über ca. 63 USD ansteigen können, während man auf der Gegenseite weiter in Richtung 61,32 USD und tiefer nachgebe. Alternativ dazu entpuppe sich der aktuelle Ausbruch nach unten als Fehlsignal und die Bullen würden schnell wieder Druck in Richtung des zentralen Widerstands ab 64,70 USD machen. (Analyse vom 06.01.2023)