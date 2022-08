Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

62,61 EUR -1,17% (29.08.2022, 16:54)



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

62,60 EUR -2,08% (29.08.2022, 16:37)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

62,67 USD -0,70% (29.08.2022, 16:42)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (29.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Die Aktie des Getränkeriesens Coca-Cola sei eine erfrischende Ausnahme in der aktuellen Lage. Zwar nehme auch bei diesen Papieren die Volatilität zu, aber deutlich weniger als bei anderen Blue-Chip-Titeln. Nach dem leichten Rücksetzer in der vergangenen Woche sollten Anleger diese Marken jetzt auf dem Schirm haben.Während sich der breite Markt und auch viele der eher defensiveren Wertpapiere weiterhin mit einer nachhaltigen Trendwende schwertun würden, nehme die Coca-Cola-Aktie das Allzeithoch bei 67,20 Dollar ins Visier. Die vergangenen Quartalsberichte hätten eindrucksvoll bewiesen, dass das Unternehmen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten durch seine starke Marktposition die Erwartungen der Analysten erfüllen und sogar übertreffen könne.Anleger würden solche stabilen Geschäftsmodelle in Krisenzeiten besonders gerne suchen. So wundere es nicht, dass die Aktie kurz vor dem Ausbruch über den aktuellen Widerstand bei 65,47 Dollar stehe. Die Chance für eine Trendfortsetzung in den kommenden Wochen sei aus charttechnischer Sicht gut. Jetzt stehe aber zunächst die Verteidigung der Support-Marke bei 62,67 Dollar an. Etwas tiefer, bei 61,35 Dollar, stehe der GD200 ebenfalls als starke Unterstützung bereit.Coca-Cola bleibe eine Gewinnmaschine. Der Trend sei gesund, die Aktie besteche mit Relativer Stärke und bleibe ein Basisinvestment.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Coca-Cola-Aktie: