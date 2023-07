Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (05.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.In den ohnehin nicht für ihre Volatilität bekannten Papieren von Coca-Cola müssten Investoren aktuell viel Geduld aufbringen. Wer nicht über das Glück oder den Mut verfügt habe, im vergangenen Oktober zuzugreifen, der schaue der Aktie seit Monaten beim geräuschlosen Pendeln zwischen etwa 60 und 65 Dollar zu. Für ein Verlassen der Range hätten weder Bullen noch Bären das nötige Momentum aufbauen können.Dass sich daran viel verändert habe, darauf lasse der Chart bzw. die technische Indikation aktuell nicht schließen. Allerdings gebe es graduelle Verbesserungen der Ausgangslage, die vor allem zu kurzfristigen Kursgewinnen führen könnten. Dividendenorientierten Langfristanlegern ergebe sich daraus eine gleich doppelte Chance:Die erste Chance bestehe im Sichern einer Dividendenrendite von 3,04 Prozent, das liege im Rahmen des langjährigen Durchschnitts. Wer jetzt neu einsteige, müsse also keine Furcht davor haben, wertvolle Prozentpunkte an Ausschüttungsrendite liegen zu lassen.Gleichzeitig habe ein Investment jetzt hohe Chancen, zügig mit ersten Kursgewinnen belohnt zu werden. Denn im Unterstützungsbereich zwischen 59 und 60 Dollar gebe die Aktie zunehmend eine gute Figur ab. Zwar handle Coca-Cola seit Ende April in einem kurzfristigen Abwärtstrend, der habe die Unterstützung aber nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen können. Dadurch sei der mittelfristige Seitwärtstrend unverändert intakt.Damit habe sich die Situation gegenüber dem letzten Test des Unterstützungsbereiches auch im MACD verbessern können. Gleichzeitig habe die Bewertung aufgeholt: Coca-Cola, eine der Lieblingsaktien von Investoren-Legende Warren Buffett, notiere aktuell etwas unterhalb des Bewertungsdurchschnitts der vergangenen fünf Jahre.Viel falsch könne man beim Dividendenliebling Coca-Cola aktuell nicht machen, dafür aber vieles richtig. Wer jetzt einsteigt, sichert sich bei äußerst überschaubaren Risiken eine Dividendenrendite von drei Prozent - und das zu einer fairen Bewertung und der Chance, zeitnah mit Kursgewinnen belohnt zu werden, so Max Gross von "Der Aktionär". Stopp bei etwa 54 Dollar beachten! (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link