NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

59,42 USD +0,64% (12.12.2023, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (13.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) weiterhin mit "buy" ein.Nach zwei Jahren überdurchschnittlichen organischen Umsatzwachstums in den Bereichen Getränke sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukte aufgrund überhöhter Preise mit begrenzten Elastizitätseffekten und einer Erholung der Bruttomargen im Jahr 2023 aufgrund der Abschwächung der Rohstoffpreise sehe Citi für 2024 eine Rückkehr zu historischen Wachstumsniveaus, mit einigen Ausnahmen, so die Analysten in einer Research Note.2024 werde das Hauptthema nach Ansicht des Unternehmens die Umkehrung des Mittelwerts sein, wobei Namen, die in der Lage seien, überdurchschnittliche und überdurchschnittliche Trends beizubehalten, wahrscheinlich eine Outperformance erzielen würden, zusammen mit Namen, die nach vorübergehenden Einflüssen eine positive Entwicklung aufweisen würden. Citi's Top-Pick in diesem Bereich bis 2024 sei Clorox.Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Coca-Cola weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 65 auf 67 USD. (Analyse vom 13.12.2023)Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:55,07 EUR +0,07% (13.12.2023, 13:58)