2023 werde ein organisches Umsatzwachstum von 7-8% erwartet



Der US-amerikanische Getränkehersteller habe auch eine neue Reihe von Wirtschaftsprognosen für 2023 herausgegeben. Coca-Cola erwarte, dass der bereinigte organische Umsatz um 7-8% wachsen werde. Die mittleren Markterwartungen hätten bei einer Prognose von 7,15% gelegen, sodass die von Coca-Cola vorgelegte Prognose als erwartungskonform angesehen werden könne. Außerdem werde erwartet, dass der vergleichbare Gewinn je Aktie im Jahr 2023 um 4-5% wachsen werde, was eine leichte Beschleunigung gegenüber dem Wachstum von 2,5% im Jahr 2022 bedeute. Die Investitionsausgaben würden auf rund 1,9 Mrd. Dollar geschätzt. Zu guter Letzt habe Coca-Cola gesagt, dass es davon ausgehe, dass die Rohstoffpreise auch im Jahr 2023 einen Gegenwind im mittleren einstelligen Bereich auf die vergleichbaren Herstellungskosten ausüben würden.



Coca-Cola (KO.US) werde vorbörslich leicht höher gehandelt. Die aktuellen Notierungen würden auf eine weniger als 1%ige Kurslücke bei der Eröffnung und den Beginn des Handels nahe der Widerstandszone oberhalb der 61-Dollar-Marke hindeuten. (Quelle: xStation5 von XTB)



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (14.02.2023/ac/a/n)







