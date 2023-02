XETRA-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

56,11 EUR +0,86% (17.02.2023, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

60,12 USD +1,52% (17.02.2023, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (19.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Der US-Konzern habe jüngst mit starken Zahlen zum vierten Quartal die Anleger erfreut. Nun würden sich auch die optimistischen Analystenstimmen mehren. Aktuell habe sich die Citibank sehr positiv zum Getränke-Giganten geäußert. Citi-Analyst Filippo Falorni habe Coca-Cola als einen seiner "Top-Empfehlungen im Sektor" genannt. Coca-Cola sei einer der Titel, die aufgrund von vorübergehenden Bedenken abgestraft worden seien, dabei jedoch eine Verbesserung der Bruttomarge bei sinkenden Rohstoffpreisen bieten würden, so der Analyst in einer aktuellen Mitteilung, wie CBNC am Freitag weiter berichte. Der Getränke-Gigant würde auch "gut mit einem schwächeren makroökomischen Umfeld klarkommen", habe Falorni sinngemäß noch hinzugefügt. Der Citi-Analyst rate aktuell zum Kauf der Coca-Cola-Aktie und sehe den Kurs perspektivisch auf 68 USD steigen. Das seien - ausgehend vom aktuellen Kursniveau - noch rund 14% Aufwärtspotenzial.Die Coca-Cola-Aktie habe davon zum Wochenausklang profitieren können. Sie habe am Freitag dank des positiven Citi-Kommentars rund 1,5% auf 60,12 USD zugelegt. Die beiden gleitenden Durchschnitte GD 200 (aktuell: 61,50 USD) und GD50 (aktuell: 61,74 USD) seien die nächsten charttechnischen Hürden.Auch "Der Aktionär" sei von der Coca-Cola-Aktie überzeugt. Das Papier des Getränke-Riesen sei ein absolutes Basisinvestment im Konsumsektor. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und die Gewinne laufen lassen. Das Kursziel laute 70 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2023)Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:56,20 EUR +1,28% (17.02.2023, 22:26)