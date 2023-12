NYSE-Aktienkurs Cloudflare-Aktie:

84,70 USD -0,41% (18.12.2023, 22:00)



ISIN Cloudflare-Aktie:

US18915M1071



WKN Cloudflare-Aktie:

A2PQMN



Ticker-Symbol Cloudflare -Aktie:

8CF



Ticker-Symbol Cloudflare-Aktie:

NET



Kurzprofil Cloudflare:



Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE Ticker-Symbol: NET) ist ein Unternehmen für Web-Infrastruktur und Web-Sicherheit. Das Unternehmen hat eine globale Cloud-Plattform aufgebaut, die eine Reihe von Netzwerkdiensten für Unternehmen aller Größen und Regionen bietet. Das Unternehmen bietet Unternehmen eine einheitliche Steuerungsebene, um Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit für ihre lokalen, hybriden, Cloud- und Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen zu gewährleisten. Die Produktangebote des Unternehmens sind nach Leistung und Zuverlässigkeit, fortschrittlicher Sicherheit, Cloudflare für Entwickler, Video-Streaming und -Bereitstellung sowie Domain-Registrierung gegliedert. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Spiele, SaaS, eCommerce, Medien und Unterhaltung, den öffentlichen Sektor, öffentliche Interessengruppen sowie staatliche und lokale Behörden. (19.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Cloudflare-Aktienanalyse von Oppenheimer:Oppenheimer nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE Ticker-Symbol: NET) unter die Lupe.Oppenheimer sehe Cloudflare als die erste einzigartige, serverlose, globale Edge-Compute- und KI-Inferencing-Plattform und sei der Ansicht, dass das Unternehmen in der Lage sei, von dieser Migration zum Edge zu profitieren, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Cloudflare stelle die KI-Infrastruktur auf Workers AI bereit und arbeite bereits mit großen Technologieunternehmen zusammen. Workers AI sei erst drei Monate alt, aber es gebe bereits eine starke Nachfrage und interessante neue Anwendungsfälle, sowohl bei kleinen Startups/Entwicklern als auch bei großen Unternehmen, füge Oppenheimer hinzu. Cloudflare sei zwar kleiner als seine potenziellen Konkurrenten, aber Oppenheimer sei der Meinung, dass es im gesamten Cloud-Ökosystem Platz habe, weil es KI-Anwendungen mit geringeren Anforderungen an die Rechenleistung bzw. höhere Anforderungen an die Netzwerkleistung anbiete. Oppenheimer halte Cloudflare für einen "Top Midcap Pick für 2024".Oppenheimer bewertet die Cloudflare-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse mit dem Rating "outperform" und einem Kursziel von 85 USD. (Analyse vom 19.12.2023)Börsenplätze Cloudflare-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cloudflare-Aktie:77,98 EUR +0,52% (19.12.2023, 14:44)