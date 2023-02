NYSE-Aktienkurs Cloudflare-Aktie:

Kurzprofil Cloudflare:



Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE Ticker-Symbol: NET) ist ein Unternehmen für Web-Infrastruktur und Web-Sicherheit. Das Unternehmen hat eine globale Cloud-Plattform aufgebaut, die eine Reihe von Netzwerkdiensten für Unternehmen aller Größen und Regionen bietet. Das Unternehmen bietet Unternehmen eine einheitliche Steuerungsebene, um Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit für ihre lokalen, hybriden, Cloud- und Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen zu gewährleisten. Die Produktangebote des Unternehmens sind nach Leistung und Zuverlässigkeit, fortschrittlicher Sicherheit, Cloudflare für Entwickler, Video-Streaming und -Bereitstellung sowie Domain-Registrierung gegliedert. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Spiele, SaaS, eCommerce, Medien und Unterhaltung, den öffentlichen Sektor, öffentliche Interessengruppen sowie staatliche und lokale Behörden. (16.02.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Cloudflare-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE Ticker-Symbol: NET) charttechnisch unter die Lupe.Von ihrem Allzeithoch bei 221,64 USD habe die Cloudflare-Aktie seit November 2021 dramatische Kursverluste hinnehmen müssen. Erst auf Basis der horizontalen Haltezone bei rund 40 USD sei es zu einer Stabilisierung gekommen. Zu einem spannenden Trading-Kandidaten werde das Papier aber vor allem durch den Bruch des Abwärtstrends der letzten 15 Monate sowie durch den jüngst vervollständigten Doppelboden. Die "2 Ts" - Trendbruch plus Trendwende - als zwingende Voraussetzungen für eine nachhaltige Wende zum Besseren, seien also absolut erfüllt. Die beschriebene Gezeitenwende werde zudem durch die Bodenbildungen im Verlauf des RSI und des MACD sowie die vorangegangenen positiven Divergenzen unterstrichen. Aus der Höhe des o. g. Doppelbodens ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von gut 80 USD. Die skizzierte Erholungsmarke decke sich bestens mit dem Hoch vom August 2022 (80,99 USD). Jenseits dieses Levels wäre sogar eine noch deutlich größere Trendwendeformation vervollständigt. Um die bereits vorliegende Bodenbildung nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, das Dezember-Hoch bei 55,51 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Cloudflare-Aktie:67,51 EUR -0,34% (16.02.2023, 08:41)