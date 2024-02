Tradegate-Aktienkurs Cloudflare-Aktie:

ISIN Cloudflare-Aktie:

US18915M1071



WKN Cloudflare-Aktie:

A2PQMN



Ticker-Symbol Cloudflare -Aktie:

8CF



Ticker-Symbol Cloudflare-Aktie:

NET



Kurzprofil Cloudflare:



Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE-Symbol: NET) ist ein Unternehmen für Web-Infrastruktur und Web-Sicherheit. Das Unternehmen hat eine globale Cloud-Plattform aufgebaut, die eine Reihe von Netzwerkdiensten für Unternehmen aller Größen und Regionen bietet. Das Unternehmen bietet Unternehmen eine einheitliche Steuerungsebene, um Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit für ihre lokalen, hybriden, Cloud- und Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen zu gewährleisten. Die Produktangebote des Unternehmens sind nach Leistung und Zuverlässigkeit, fortschrittlicher Sicherheit, Cloudflare für Entwickler, Video-Streaming und -Bereitstellung sowie Domain-Registrierung gegliedert. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Spiele, SaaS, eCommerce, Medien und Unterhaltung, den öffentlichen Sektor, öffentliche Interessengruppen sowie staatliche und lokale Behörden. (09.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cloudflare-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE-Symbol: NET) unter die Lupe.Wow. Cloudflare setze nachbörslich zum Höhenflug an, lege zeitweise 25 Prozent zu, erreiche den höchsten Stand seit bald zwei Jahren. Was sei passiert beim Hebel-Depot-Wert des AKTIONÄR? Die Kalifornier hätten ihre Bücher geöffnet - und ihre Prognose fürs neue Jahr vorgestellt. Und die lasse wenig Fragen offen.12 Cent Gewinn je Aktie - so viel hätten Analysten für das zurückliegende Quartal von AKTIONÄR-Hebel-Depot-Wert Cloudflare erwartet. Die Firma habe mehr geliefert. Wie das Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in New York mitgeteilt habe, habe Cloudflare 15 Cent Gewinn je Aktie erwirtschaftet. Das seien 25 Prozent mehr als die Konsenserwatung. Für viele Anleger offenbar Grund genug, hier kräftig zuzugreifen. Sie hätten die Aktie zeitweise ebenso stark nach oben geschickt. Cloudflare-Aktien hätten sich in der Spitze nachbörslich um eben jene 25 Prozent verteuert.Beim Ausblick auf das neue Jahr habe es ebenfalls eine Überraschung gegeben - wenn auch in kleinerem Umfang. So rechne Cloudflare wie auch die Analysten im Mittel mit Umsätzen von 1,65 Milliarden Dollar (2023: 1,297 Mrd. Dollar). Beim Gewinn je Aktie prognostiziere die Firma jedoch 58 bis 59 Cent je Aktie - und damit deutlich mehr als Analysten, die bisher von 54 Cent ausgegangen seien.