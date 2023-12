London (www.aktiencheck.de) - Künstliche Intelligenz (KI) hat einigen Großkonzernen Auftrieb gegeben, so Anthony Ginsberg, CEO von GinsGlobal Index Funds, einem Partner der White-Label-ETF-Plattform HANetf.Bis 2028 werde mit einem neuen Cloud-Umsatz von über 1 Billion US-Dollar gerechnet. Das Marktvolumen dürfte bis 2032 mehr als 2,2 Billionen US-Dollar erreichen. Dieses prognostizierte Wachstum werde durch die starke Cloud-Nutzung und den Aufschwung großer Unternehmen mit hohem Bedarf an KI-Daten angetrieben. Die Cloud werrde weiterhin der Haupttreiber für Investitionen in die schnellsten Computerchips zum Zweck der Verarbeitung von KI-Daten in Hochgeschwindigkeit sein.Bis 2025 würden über 50 Prozent der gesamten IT-Ausgaben von Unternehmen in die Cloudentwicklung fließen. Insgesamt würden in weniger als einem Jahrzehnt vermutlich mehr als 2 Billionen US-Dollar in KI investiert - von multinationalen Unternehmen, Regierungen und mittelständischen Firmen. (21.12.2023/ac/a/m)