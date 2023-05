NYSE-Aktienkurs Clorox-Aktie:

168,13 USD +0,55% (09.05.2023, 22:00)



Die Clorox Company (ISIN: US1890541097, WKN: 856678, NYSE-Symbol: CLX, Ticker-Symbol Deutschland: CXX) ist ein Haushaltswaren- und Chemieunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Hauptsitz in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Das Unternehmen ist v.a. für die Marke des Bleichmittels Clorox bekannt. (10.05.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Clorox: Weiterer Hochlauf - ChartanalyseDie Aktie von The Clorox Company (ISIN: US1890541097, WKN: 856678, NYSE-Symbol: CLX, Ticker-Symbol Deutschland: CXX) befindet sich seit dem Abprall an der Unterstützung um 138 USD in einem Aufwärtstrend und konnte im bisherigen Verlaufshoch am 3. Mai 178,20 USD erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich die Aktie in einer Korrektur und sei bis zur Unterstützung im Bereich von 165 USD zurückgekommen. Hier sei das Papier am Vortag wieder nach oben abgeprallt und sei mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen.Die Clorox-Aktie könnte die bullische Vortageskerze bestätigen und am heutigen Mittwoch vor einem weiteren Hochlauf stehen. Die Aktie habe am Vortag auch über dem 10er-EMA aus dem Handel gehen können, was auf weitere kurzfristige Stärke hindeute. Komme es zu einer Fortsetzung des Aufwärtstrends, wäre zunächst die Marke von 170 USD die nächste Zielmarke. Darüber dann das Verlaufshoch bei 178,20 USD, welches dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden sollte. Komme es hingegen doch zu einem Kursrutsch unter 165 USD, wäre ein weiterer Kursrückgang bis zum 50er-EMA um 160 USD zu erwarten. (Analyse vom 10.05.2023)Börsenplätze Clorox-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Clorox-Aktie:153,40 EUR 0,00% (10.05.2023, 08:35)