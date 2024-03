Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Börsenplätze CleanSpark-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CleanSpark-Aktie:

15,10 EUR -0,66% (07.03.2024, 15:59)



NASDAQ-Aktienkurs CleanSpark-Aktie:

16,64 USD +0,39% (07.03.2024, 15:44)



ISIN CleanSpark-Aktie:

US18452B2097



WKN CleanSpark-Aktie:

A2PWWQ



Ticker-Symbol CleanSpark-Aktie:

3UX



NASDAQ Ticker-Symbol CleanSpark-Aktie:

CLSK



Kurzprofil CleanSpark Inc.:



CleanSpark (ISIN: US18452B2097, WKN: A2PWWQ, Ticker-Symbol: 3UX, NASDAQ-Ticker: CLSK) ist ein Bitcoin-Mining-Unternehmen. Das Unternehmen besitzt und betreibt unabhängig etwa fünf Rechenzentren in Georgia mit einer Gesamtkapazität von 230 Megawatt (MW). (07.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CleanSpark-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CleanSpark Inc. (ISIN: US18452B2097, WKN: A2PWWQ, Ticker-Symbol: 3UX, NASDAQ-Ticker: CLSK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Krypto-Mining-Firma CleanSpark habe in den vergangenen Monaten eine wahre Kursrally hingelegt. Allein seit Jahresanfang habe sich der Kurs in der Spitze mehr als verdoppelt. Während der Bitcoin selbst am Dienstag ein neues Rekordhoch markiert habe, sei die CleanSpark-Aktie bereits in der Vorwoche in eine Korrektur übergegangen. Was tun?Als der Bitcoin und viele Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt zu Wochenbeginn an die Rally aus der Vorwoche angeknüpft hätten, seien die Papiere vieler Bitcoin-Miner erst einmal außen vor gewesen. Die Aktie der US-Mining-Firma CleanSpark etwa habe Ende Februar bei 23,45 Dollar den höchsten Stand seit rund zwei Jahren markiert und sei anschließend innerhalb einer Woche wieder um rund 37 Prozent zurückgekommen.Auch die Branchenkollegen Marathon Digital und Riot Platforms hätten bis zur Wochenmitte kräftig Federn lassen müssen, während der Bitcoin knapp unter Allzeithoch und die Papiere von Coinbase und MicroStrategy im Bereich ihrer kürzlich markierten Mehrjahreshochs notieren würden.Branchenbeobachter würden daher vermuten, dass die Korrektur mit dem nahenden Bitcoin-Halving im April zusammenhängen könnte. Miner seien davon besonders betroffen, denn vereinfacht gesagt halbiere sich für sie die Belohnung, die sie für ihre Arbeit an der Blockchain in Form von neu geschaffenen Bitcoin erhalten würden. Pro neuen Block bekämen sie nach dem Halving statt bisher 6,25 Bitcoin nur noch 3,125 - bei gleichem Aufwand.Das sei zwar hinlänglich bekannt und seit Monaten absehbar, könnte aber dennoch dazu beigetragen haben, dass einige Investoren nach den teils sehr starken Kursgewinnen der letzten Monate nun erste Gewinne mitgenommen hätten.Die gute Nachricht: Wer bei der Erstempfehlung in Ausgabe 04/24 zu 7,04 Euro eingestiegen sei, konnte nach nur sieben Wochen fast 100 Prozent Kursplus realisieren. Inzwischen notiere die der Kurs wieder oberhalb des Stoppkurses, investiere Anleger sollten nach dem Kursverdoppler aber dennoch zumindest Teilgewinne realisieren.Für einen eventuellen Wiedereinstieg bleibt CleanSpark auf der Watchlist, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Dort stehe bereits die Aktie von Marathon Digital, bei der "Der Aktionär" im Zuge der Korrektur im Januar Gewinne von rund 50 Prozent realisiert habe. Die Empfehlungen zu den Aktien von Coinbase (+186 Prozent), MicroStrategy (+360 Prozent) und Riot Platforms (+7,4 Prozent) sowie Bitcoin selbst würden indes weiter laufen. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link