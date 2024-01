NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

52,62 USD +1,04% (12.01.2024, 21:59)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (16.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) weiterhin mit "buy" ein.Das Unternehmen stelle fest, dass die Aktien positiv auf die Umsatz- und Kostenprognose für das GJ24 reagiert hätten. Während der Telefonkonferenz zu den Erträgen hätten CEO Jane Fraser und CFO Mark Mason ihre Zuversicht bekräftigt, ein jährliches Ertragswachstum von 4% bis 5% zu erzielen, und gleichzeitig auf die Flexibilität hingewiesen, mögliche Ertragsausfälle abzufedern. Dies sollte die Marktteilnehmer darin bestärken, dass die Citigroup weiterhin auf dem richtigen Weg sei, um ihr mittelfristiges Ziel einer Eigenkapitalrendite von 11% bis 12% zu erreichen, so BofA weiter.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Citigroup weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 60 auf 65 USD. (Analyse vom 15.01.2024)Börsenplätze Citigroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:47,54 EUR -0,34% (16.01.2024, 11:25)