Wien (www.aktiencheck.de) - Die Citigroup (+13,2%) konnte mit ihren Q2-Quartalszahlen die Analystenerwartungen deutlich übertreffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die US-Großbank Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) habe zwar die Konsens-Gewinnerwartungen (USD 3,12 Mrd. vs. USD 3,19 Mrd.) mit seinen Quartalszahlen verfehlt, habe aber auf eine von 2,02% auf 2,39% gestiegene Nettozinsmarge verweisen können. Zudem erwarte Wells Fargo einen auf Jahresbasis um 20% höheren Nettozinsertrag. Die Aktie habe um 6,2% zugelegt.Die Aktie von Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) habe am Freitag 16,2% gewonnen. Das auf Einkaufstipps und Interessen ausgelegte soziale Netzwerk habe von der Nachricht profitiert, wonach sich dern aktivistische Investor Elliot Management mit 9% am Unternehmen beteiligt habe. (18.07.2022/ac/a/m)