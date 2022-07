NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

46,87 USD +1,91% (01.07.2022, 22:04)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (05.07.2022/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Citigroup setzt Expansion in Deutschland fort - AktiennewsDie Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) hat einen neuen Mietvertrag in Frankfurt unterschrieben und plant, im Sommer 2024 die Büros direkt gegenüber der Wertpapierbörse am Börsenplatz zu beziehen, so die Experten von "FONDS professionell".Citi stelle die Weichen für weitere Expansion in Deutschland und habe einen Mietvertrag für eine neue exklusive Büroimmobilie im Herzen des Finanzplatzes Frankfurt unterzeichnet. Damit könne Citi für die wachsende Belegschaft ein modernes Bürokonzept schaffen und den ambitionierten Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht werden. Die neuen Büroräume direkt gegenüber der Frankfurter Wertpapierbörse am Börsenplatz sollten im Sommer 2024 bezogen werden können."Unsere neue Deutschlandzentrale ist ein wichtiger strategischer Meilenstein und zugleich ein klares Signal: Wir sind in Frankfurt, Deutschand und damit Europa fest verwurzelt und setzen weiter klar auf nachhaltiges Wachstum", erkläre Stefan Hafke, Deutschlandchef von Citi.Auf sechs Stockwerken sollten zunächst alle rund 450 Mitarbeiter aus dem bestehenden Büro hinter der Alten Oper einziehen. Das moderne Raumnutzungskonzept ermögliche flexibles Arbeiten je nach Aufgabe. Das Gebäude gebe Citi weitere Möglichkeiten zu expandieren - und zwar um rund ein Viertel zusätzliche Mitarbeiter. Im Erdgeschoss und im ersten Stock soll Einzelhandel angesiedelt würden. Die oberen Stockwerke, inklusive zweier Dachterrassen und Innenhöfe, stünden exklusiv Citi zur Verfügung.XETRA-Aktienkurs Citigroup-Aktie:44,995 EUR -1,03% (05.07.2022, 11:15)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:45,39 EUR +0,48% (05.07.2022, 12:17)