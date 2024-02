NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

52,62 USD -2,41% (13.02.2024, 16:46)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (13.02.2024/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Mike Mayo, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Aktie von Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) weiterhin mit "overweight" ein.Mayo empfehle, Citi-Aktien zu kaufen, wenn die Bank aufgrund des Reuters-Berichts über die Nichteinhaltung von Regulierungsauflagen schwächle. Mayo gehe immer noch davon aus, dass die Citi in den nächsten ein und drei Jahren den besten operativen Leverage unter den Banken haben werde, selbst wenn die Kosten für die Behebung dieser Probleme anfallen würden. Die Kosten für die Behebung dieser Probleme seien wahrscheinlich bereits bekannt.Mike Mayo, Analyst von Wells Fargo Advisors, bewertet die Citigroup-Aktie unverändert mit "overweight". Das Kursziel laute nach wie vor 70 USD. (Analyse vom 12.02.2024)Börsenplätze Citigroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:49,04 EUR -2,02% (13.02.2024, 16:40)