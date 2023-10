NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (17.10.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von Analyst James Fotheringham von BMO Capital Markets:James Fotheringham, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) weiterhin mit "outperform" ein.Das Unternehmen habe für das dritte Quartal einen großen Gewinnsprung auf breiter Basis gemeldet, da die höheren Nettozinserträge die niedrigeren Gebühren ausgleichen würden, und die Prognose bekräftigt, obwohl diese nach dem 20-prozentigen Gewinnsprung bei den Nettoerträgen vor Provisionen in diesem Quartal konservativ erscheine, so der Analyst in einer Research-Note an die Anleger. Obwohl Citi die beste Wahl unter den Large-Cap-Banken sei, würden die Aktien mit dem mit Abstand größten Abschlag auf das Tangible Common Equity des Unternehmens unter den Geldinstituten gehandelt, so BMO weiter.James Fotheringham, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Citigroup unverändert mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 61 auf 66 USD. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze Citigroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:38,80 EUR +0,10% (17.10.2023, 09:44)