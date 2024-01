NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (15.01.2024/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Mike Mayo, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Aktie von Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) weiterhin mit "overweight" ein.Die "mehrjährige Wende" der Citi sollte eine bessere Effizienz und Rendite widerspiegeln, und Wells sehe eine Verdoppelung des Aktienkurses innerhalb von drei Jahren. Das "schlechteste Q4" der Bank "sollte sich bis 2024 in ein positives operatives Leverage der Spitzenklasse verwandeln", so der Analyst. Citi bleibe für ihn die beste Wahl unter den Banken.Mike Mayo, Analyst von Wells Fargo Advisors, bewertet die Citigroup-Aktie unverändert mit "overweight". Das Kursziel laute nach wie vor 70,00 USD. (Analyse vom 13.01.2024)Börsenplätze Citigroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:47,84 EUR -0,46% (15.01.2024, 12:04)