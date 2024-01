NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (02.01.2024/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) weiterhin mit "overweight" ein.Wells berufe sich auf die Klarheit der FED in Bezug auf die Zinssätze und die wahrscheinlich mildere Regulierung als vorgeschlagen. Außerdem rechne das Unternehmen mit einer Verdoppelung des Aktienkurses auf über 100 USD in drei Jahren. Die Verlagerung des Managements, die Entlassungen, die Modernisierung der Technologie und der Übergang von Dutzenden von Universalbanken zu 5 LOBs sollten Citi einfacher und profitabler machen, so das Unternehmen. Wells gehe davon aus, dass sich der Gewinn pro Aktie aufgrund von Effizienz, Rückkäufen und Erträgen von 5 auf 10 USD verdoppeln werde, was durch höhere Kreditkosten ausgeglichen werde, die durch einen Rekordabbau des Personalbestands und geringere Transformationskosten unterstützt würden.Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von Citigroup weiterhin mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 60 auf 70 USD. (Analyse vom 02.01.2024)Börsenplätze Citigroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:46,58 EUR +0,13% (02.01.2024, 14:34)