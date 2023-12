Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

45,92 EUR +0,44% (15.12.2023, 10:29)



NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

50,24 USD +1,82% (14.12.2023)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (15.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Mike Mayo, Analyst von Wells Fargo Advisors, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C).Die Neubewertung der Bankaktien nach unten dürfte sich 2024 umkehren. Der Analyst habe geschrieben, dass die Banken seit 2019 ihre Kernerträge um 15% gesteigert hätten, während die Bankaktien um über 20% gesunken seien und den S&P 500 um 65% unterboten hätten. Er glaube, dass die Angst vor Zinsen, Rezession und Regulierung "die Realität der Performance überholt hat". Mayo komme zu dem Schluss, dass Banken wieder zu historischen Bewertungen zurückkehren sollten, "zumal sich die Befürchtungen (meistens) nicht bewahrheiten."Citi löse J.P. Morgan als Top-Großbankentipp ab, gefolgt von Fifth Third, US Bancorp, J.P. Morgan, Bank of America, State Street und PNC Financial. Die schlechtesten Werte seien First Hawaiian, BOK Financial, First Interstate Bancsystem und Commerce Bancshares.Mike Mayo, Analyst von Wells Fargo Advisors, bewertet die Citigroup-Aktie unverändert mit "overweight". Das Kursziel werde von 55,00 auf 60,00 USD angehoben. (Analyse vom 14.12.2023)Börsenplätze Citigroup-Aktie: