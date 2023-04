NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (14.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Citigroup-Aktie (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) unter die Lupe.Die Citigroup sorge am Freitag mit ihren Q1-Zahlen für gute Laune bei den Anlegern. Die US-Bank habe sowohl bei den Erträgen als auch beim Ergebnis die Schätzungen der Analysten übertroffen. Lediglich die Kreditrückstellungen seien etwas höher ausgefallen als gedacht.Die Citigroup habe unter dem Strich - wie die anderen Großbanken, die am Freitag Zahlen veröffentlicht hätten - auch gute Zahlen vorgelegt. Das zeige, dass die jüngsten Turbulenzen im Kontext mit den deutlich kleineren Regionalbanken keine Auswirkungen hätten und die jüngsten Kursabschläge übertrieben gewesen seien. Überwinde die Citigroup-Aktie auf Schlusskursbasis sowohl den GD200 (47,89 USD) als auch den GD50 (48,42 USD), wäre das ein frisches Kaufsignal. Investierte Anleger sollten in jedem Fall dabeibleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2023)Börsenplätze Citigroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:44,30 EUR +3,46% (14.04.2023, 16:31)