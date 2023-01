- Gewinn je Aktie: 7,00 Dollar



- Umsatz im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren: 14,55 Mrd. Dollar (+13% im Jahresvergleich)



- Erträge aus dem Aktienhandel: 4,56 Mrd. Dollar (-9% im Jahresvergleich)



- Eigenkapitalrendite: 7,7%



Die Citigroup-Aktie notiere derzeit vorbörslich rund 3% niedriger bei 47,80 Dollar. Eine kurzfristige Kurszone um das 61,8%-Retracement des Anfang November 2022 gestarteten Abwärtsimpulses befinde sich leicht unterhalb dieses Kursniveaus. Ein Durchbruch unter diesen Bereich würde den Weg für einen Rückgang in Richtung der nächsten Unterstützung - dem 50%-Retracement im Bereich von 46,80 Dollar - ebnen. (Analyse vom 13.01.2023)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die Aktie von Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Citigroup habe heute vor der Eröffnung der Wall Street die Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 und das Gesamtjahr 2022 veröffentlicht. Die Ergebnisse seien gemischt ausgefallen. Die Umsätze hätten leicht über den Erwartungen gelegen, während die Gewinne nicht erreicht worden seien.Die Bank melde einen soliden Anstieg der Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren. Die Erträge aus dem Anleihehandel seien im Gesamtjahr um 13% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im Aktienhandel habe die Situation nicht so rosig ausgesehen, da die Erträge im 4. Quartal 2022 um 14% und im Gesamtjahr um 9% zurückgegangen seien.Dennoch habe die Citigroup erklärt, dass sie auf dem besten Weg sei, ihre mittelfristigen Renditeziele zu erreichen. Die Anleger scheinen jedoch nicht überzeugt zu sein, da die Aktien der Citigroup vorbörslich fast 3% niedriger gehandelt werden, so die Experten von XTB.Ergebnisse für das 4. Quartal 2022:- Umsatz: 18,0 Mrd. Dollar gegenüber 17,96 Mrd. Dollar erwartet (+6% im Jahresvergleich)- Nettogewinn: 2,5 Mrd. Dollar (-21% im Jahresvergleich)- Umsatz im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren: 3,16 Mrd. Dollar gegenüber 2,81 Mrd. Dollar erwartet (+31% im Jahresvergleich)- Erträge aus dem Aktienhandel: 0,79 Mrd. Dollar (-14% im Jahresvergleich)- Eigenkapitalrendite: 5,0%Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022:- Umsatz: 75,3 Mrd. Dollar (+5% im Jahresvergleich)- Nettogewinn: 14,8 Mrd. Dollar (-32% im Jahresvergleich)