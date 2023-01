Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

45,235 EUR -0,04% (13.01.2023, 16:33)



NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

49,11 USD +0,04% (13.01.2023, 16:30)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (13.01.2023/ac/a/n)



Die US-bank habe am Freitag starke Q4-Zahlen veröffentlicht. Zwar habe die Citigroup im Schlussquartal einen Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr hinnehmen müssen, habe die Markterwartungen aber dennoch geschlagen. Genauso seien die Erlöse besser ausgefallen als gedacht. Besonders in der Handelssparte sei es rund gelaufen. Für das erste Quartal sei die Citigroup daher durchaus optimistisch.Die Citigroup-Aktie pendele am Freitag im frühen US-Handel zwischen der Gewinn- und Verlustzone um ihren Vortagesschluss. Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht, dass der Kurs den GD50 bei aktuell 48,35 USD auf Schlusskursbasis verteidigen könne.Citigroup habe solide Zahlen vorgelegt. Auch der Ausblick passe. Dass der Aktienkurs keine Fahrt aufnehme, dürfte am Ausblick des Konkurrenten JPMorgan sowie am schwächelnden Gesamtmarkt liegen. Auf Tagessicht zeige die Citigroup-Aktie im Vergleich zu JPMorgan oder auch der Bank of America relative Stärke. Investierte Anleger könnten weiter dabeibleiben. Die Citigroup-Aktie sei eine Halteposition, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2023)