NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

53,04 USD +3,11% (03.01.2024, 22:15)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (03.01.2024/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von Wolfe Research:Die Analysten von Wolfe Research stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) hoch und raten nun zum Kauf.Die Analysten seien nach wie vor der Ansicht, dass die Umsatzziele des Managements viel zu aggressiv seien, aber dies habe wenig Einfluss auf den Investment Case, da das Bewertungspotenzial größtenteils auf "Selbsthilfe"-Hebel beruhe. Die Citi-Aktien seien seit der Herabstufung durch Wolfe zurückgeblieben, und angesichts einer Reihe von sich abzeichnenden Rückenwinden durch eine Rücknahme der aufsichtsrechtlichen Vorschriften und erhebliche Kosteneinsparungen durch Personalabbau sei das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Aktie überzeugender.Die Analysten von Wolfe Research stufen die Citigroup-Aktie von "peer perform" auf "outperform" herauf und sehen das Kursziel bei 58 USD. (Analyse vom 02.01.2024)Börsenplätze Citigroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:48,78 EUR +0,62% (03.01.2024, 11:12)