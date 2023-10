NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

39,68 USD -0,95% (20.10.2023, 22:00)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (21.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) unter die Lupe.Die US-Bank habe überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt. Die Citigroup habe den Gewinn halten können. Das sei positiv zu werten, denn die Analysten hätten im Vorfeld mit einem deutlichen Rückgang gerechnet. Es sei in allen Geschäftsbereichen des Finanzinstituts gut gelaufen. Die Citigroup befinde sich seit Jahren in Restrukturierung, die aber nach wie vor nicht so richtig greife. Das spiegele sich auch im Aktienkurs wider – die Aktie bleibe in einem langen Abwärtstrend gefangen. Aufgrund des schwachen Chartbilds sei ein Neueinstieg kein Thema, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.10.2023)Das vollständige Interview mit Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Citigroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:37,46 EUR -0,95% (20.10.2023, 22:26)