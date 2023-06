NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (05.06.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von Analyst Ebrahim Poonawala von BofA Securities:Ebrahim Poonawala, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) weiterhin mit dem Votum "buy" ein.Laut BofA trete die Citigroup in eine kritische Phase ihrer Transformationsbemühungen ein, da die Anleger eine bessere Sichtbarkeit des mittelfristigen Ziels des Managements für die Eigenkapitalrendite (ROTCE) von 11% bis 12% erwarten würden. Unter der Annahme, dass Citi bis 2025 etwa 10% ROTCE erreiche, würde dies ein EPS von etwa 10 USD bedeuten, was einen fairen Wert in der Nähe des Kursziels von 60 USD oder 30% über dem Schlusskurs vom Freitag bedeuten würde.Ebrahim Poonawala, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Citigroup weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel sei von 58 auf 60 USD erhöht worden. (Analyse vom 05.06.2023)Börsenplätze Citigroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:42,72 EUR -1,25% (05.06.2023, 16:14)