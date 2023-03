Börsenplätze Citigroup-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

41,995 EUR +1,03% (20.03.2023, 16:49)



NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

44,96 USD +1,60% (20.03.2023, 16:46)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (20.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Citigroup-Aktie (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) unter die Lupe.Die US-Banken hätten zuletzt weitere Verluste hinnehmen müssen. Die US-Regionalbanken-Problematik und zuletzt die strauchelnde Credit Suisse (CS) hätten auch die großen Player mit heruntergezogen. Dabei seien die US-Finanz-Giganten deutlich besser aufgestellt. Und auch die Analysten seien nach CS-Übernahme gerade für die Großen der Branchen positiv gestimmt.Von der Credit-Suisse-Übernahme durch die UBS könnten aus Analystensicht die Branchenstars, auch einige große US-Banken, profitieren. Für die UBS-Aktionäre könnte der Deal nach Ansicht von Bank of America-Analyst Alastair Ryan langfristig von Vorteil sein. Er habe die in den USA börsennotierten UBS-Aktien von "neutral" auf "buy" hochgestuft und dies mit den potenziellen Kostensynergien begründet, die sich aus der Zusammenlegung zweier in der Schweiz ansässiger Banken ergeben würden.Der Chef-Kreditstratege von Goldman Sachs, Lotfi Karoui, habe die europäischen Banken nach dem Deal in einer Sonntagsmitteilung an seine Kunden wieder auf "übergewichten" umgestuft. Die CS-Übernahme durch die UBS habe nun Klarheit geschaffen, so das entscheidende Kaufargument."Der Aktionär" sei ebenfalls positiv für die großen US-Banken wie Citigroup, JPMorgan oder Morgan Stanley gestimmt. Denn die Platzhirsche seien deutlich breiter aufgestellt, was die Kundenbasis angehe, und auch bei der Kreditvergabe sei die Diversifikation hoch. Vergleiche mit etwa der SVB oder auch der Credit Suisse würden eigentlich der Grundlage entbehren. Investierte Anleger sollten die Nerven behalten und bei den genannten US-Werten weiter an Bord bleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link