Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

53,60 EUR +1,52% (14.03.2024, 12:18)



NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

57,76 USD +0,54% (13.03.2024)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (14.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie von Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) von "neutral" auf "buy" hoch.Goldman sehe einen "realistischen Weg" zu einer durchschnittlichen Eigenkapitalrendite von 9,5% im Geschäftsjahr 2026, die über den Konsenserwartungen liege. Dies werde durch ein jährliches Umsatzwachstum von 4%, die Umsetzung der angekündigten Reorganisationsstrategie der Citi in naher Zukunft und den Ausstieg aus dem verbleibenden internationalen Verbrauchergeschäft, das nicht zum Kerngeschäft gehöre, vorangetrieben, wodurch Kapital freigesetzt werde.Die Analysten seien der Ansicht, dass die Citi ihre Erträge steigern und gleichzeitig die Kosten senken könne. Sie würden erhebliche Möglichkeiten für die Bank sehen, entweder Aktien zurückzukaufen oder ihre Bilanz zu erweitern, insbesondere wenn sich die Basel 3 Endgame-Regeln wesentlich ändern würden.Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Citigroup-Aktie von "neutral" auf "buy" herauf. Das Kursziel laute 68,00 USD. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze Citigroup-Aktie: