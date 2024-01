Investierte Anleger beachten den Stopp bei 35,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Citigroup-Aktie. (Analyse vom 22.01.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Citigroup-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

47,46 EUR +0,34% (22.01.2024, 11:11)



NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

51,52 USD +0,80% (19.01.2024, 22:00)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (22.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Citigroup befinde sich derzeit in schwerem Fahrwasser, denn CEO Jane Fraser gehe nun den überfälligen Umbau der Wall-Street-Bank an. Das solle langfristig zwar zu geringeren Kosten führen, kurzfristig würden dadurch allerdings die finanziellen Belastungen steigen. Großaktionär Warren Buffett mache offenbar auch Druck.Warren Buffett, Chef der Holding Berkshire Hathaway und Großaktionär der Citigroup, habe sich kürzlich mit Citigroup-CEO Fraser zum Mittagessen getroffen. Davon solle Fraser laut einer Quelle anlässlich einer Telefonkonferenz mit der Geschäftsführung letzten Donnerstag berichtet haben, so die Nachrichtenagentur Reuters.Demnach solle er sie gedrängt haben, mit der Umstrukturierung weiterzumachen. Buffett selbst habe das Mittagessen bestätigt, aber keine Details nennen wollen. Seine Holding Berkhsire Hathaway ( ISIN US0846707026 WKN A0YJQ2 ) halte 2,9 Prozent an der Citigroup und sei damit einer der größten Aktionäre nach den Vermögensverwaltern Vanguard, BlackRock und State Street.Die Bank gelte als zu ineffizient und wenig profitabel im Vergleich mit den Wettbewerbern an der Wall Street. Bis Ende 2026 wolle Fraser 20.000 Stellen beziehungsweise rund 10 Prozent der Belegschaft (ohne das geplante Spin-off des Mexiko-Geschäfts) abbauen. Das werde im laufenden Jahr allerdings eine Milliarde Dollar höhere Kosten für Abfindungen verursachen.Bereits in dieser Woche könnte Fraser neue Maßnahmen zur Kosteneffizienz bekannt geben. Zumindest solle sie das in der Telefonkonferenz angekündigt haben. Vergangene Woche sei bereits bekannt geworden, dass weitere Führungspositionen in den Bereichen Märkte und Investmentbanking wegfallen sollten.Der Umbau finde in einer schwierigen Übergangsphase statt, denn die Zinsen würden in den kommenden zwei Jahren sicher sinken. Andererseits könnte die allgemeine Börsenverfassung im Wahljahr die Aktie stützen. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,5 sei das Papier zumindest noch relativ günstig - trotz des starken Kursanstiegs seit Herbst.Zuletzt habe es einen Rücksetzer bei der Aktie gegeben, sie konsolidiere nun nach der Rally im vierten Quartal. Verkünde die Citigroup diese Woche glaubhaft neue Maßnahmen zum Umbau, dann könnte der Kurs aber schnell wieder anziehen.