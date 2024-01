NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

53,68 USD -0,61% (09.01.2024, 16:15)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (09.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von HSBC:Die Analysten von HSBC raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C).HSBC habe die Gewinnschätzungen und Kursziele für Universal- und überregionale Banken erhöht, da sich die Aussichten verbessert hätten. Die Analysten seien in Bezug auf Banken zunehmend positiv eingestellt und würden immer noch eine Erholung der Kapitalmärkte sehen, seien aber bei Brokern selektiver. Der Anstieg der Eigenkapitalrendite von Citi dürfte die Glaubwürdigkeit des Managements erhöhen und zu einem Anstieg der Multiples führen, selbst wenn die Buchwerte im mittleren bis hohen einstelligen Bereich wachsen würden.Die Analysten von HSBC stufen die Citigroup-Aktie von "hold" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde von 42,00 auf 61,00 USD angehoben. (Analyse vom 09.01.2024)Börsenplätze Citigroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:49,02 EUR -0,57% (09.01.2024, 16:22)