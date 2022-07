NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

49,98 USD +13,23% (15.07.2022, 22:04)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (18.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) unter die Lupe.Die US-Bilanzsaison sei am Donnerstag traditionell mit den Großbanken gestartet. Während JPMorgan und Wells Fargo enttäuscht hätten, habe die Citigroup die Erwartungen des Marktes deutlich schlagen können und die Aktie habe zweistellig zugelegt. Das habe verschiedene Gründe, die Hinweise für die kommenden Quartale geben könnten. Höhere Kosten und Rückstellungen für ausfallbedrohte Kredite hätten den Quartalsgewinn der Citigroup jedoch deutlich geschmälert. Wie die anderen großen US-Banken habe die Citigroup die Risikovorsorge aufgrund der gestiegenen Gefahr eines stärkeren wirtschaftlichen Abschwungs stark erhöht. Zudem seien die Einnahmen im Investmentbanking eingebrochen, da Börsengänge und Fusionen rar gewesen seien. Das Handelsgeschäft mit Wertpapieren habe wegen der hohen Nervosität an den Börsen allerdings floriert.Die Citigroup-Aktie habe am Freitag einen fulminanten Ausbruchsversuch aufs Parkett gelegt. Die Perspektiven würden indes unsicher bleiben. Die Citigroup-Aktie sei keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Citigroup-Aktie:49,655 EUR +3,34% (18.07.2022, 10:13)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:49,71 EUR +0,27% (18.07.2022, 10:37)