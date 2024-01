Börsenplätze Citigroup-Aktie:



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (13.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) unter die Lupe.Es laufe aktuell nicht wirklich rund bei der Citigroup: So habe Vorstandschefin Jane Fraser heute von einem "enttäuschenden" vierten Quartal 2023 berichtet, in dem ein satter Verlust i.H.v. 1,8 Mrd. USD verbucht worden sei. Daher wolle die US-Großbank nun mittelfristig bis zu 20.000 Arbeitsplätze streichen.Für 2024 habe sie einen Wendepunkt in Aussicht gestellt, da die Bank mit der bereits geplanten Straffung ihrer Strukturen und der Trennung von Geschäftsteilen vorankomme. Am Finanzmarkt seien die Nachrichten positiv aufgenommen worden.Mit den Kürzungen wolle Fraser die Rendite aufs materielle Eigenkapital der Bank bis zum Jahr 2027 auf mindestens 11% steigern. 2023 habe sie bei knapp 5% gelegen. Zunächst koste der Umbau aber Geld: Für 2024 rechne das Management mit 1 Mrd. USD an Sonderkosten für Abfindungen und Neuorganisation.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link