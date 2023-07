Börsenplätze Citigroup-Aktie:



42,42 EUR -0,14% (14.07.2023, 15:49)



47,60 USD -0,17% (14.07.2023, 15:45)



US1729674242



A1H92V



TRVC



C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (14.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Citigroup-Aktie (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) unter die Lupe.Die Citigroup mache den Investoren mit ihrem Zahlenwerk eine Freude. Die US-Bank könne sowohl bei den Erlösen als auch beim Ergebnis die Erwartungen der Analysten schlagen. Die stark gestiegenen Zinsen hätten die Schwächen im Investmentbanking kompensieren können. Die Aktie lege im frühen US-Handel zu.Wie von den Analysten erwartet, seien sowohl die Gewinne als auch die Einnahmen des Unternehmens im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr gesunken - allerdings weniger als befürchtet. Der Nettogewinn sei zwar um 36 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar zurückgegangen. Das entspreche 1,33 Dollar je Aktie. Analysten hätten nur mit 1,30 Dollar gerechnet. Auch die ausgewiesenen Erlöse von 19,6 Milliarden Dollar hätten über den im Vorfeld prognostizierten 19,3 Milliarden Dollar gelegen.Die US-Bank habe zwar ihre Vorsorge für Kreditausfälle kräftig erhöhen müssen. Positiv hätten sich aber die steigenden Zinsen ausgewirkt, die gerade in den USA die Einnahmen in diesem Geschäft deutlich nach oben getrieben hätten. "In einem schwierigen makroökonomischen Umfeld haben wir weiterhin die Vorteile unseres diversifizierten Geschäftsmodells und unserer starken Bilanz gesehen", so Citigroup-CEO Jane Fraser.Investierte Anleger bleiben in jedem Fall dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 60,00 Euro. (Analyse vom 14.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link