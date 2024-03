NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

57,76 USD +0,54% (14.03.2024, )



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit Hauptsitz in New York, USA, zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt. Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen. Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen. (14.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) unter die Lupe.Die Aktie der Citigroup habe am Donnerstag den höchsten Stand seit März 2022 markiert, da Goldman Sachs die US-Bank zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder mit einer Kaufempfehlung versehen habe. Während Goldman Sachs mit einem neue Kursziel von 68 USD fast 20% Kurspotenzial sehe, bleibe ein Bär hartnäckig und rechne mit einem deutlich tieferen Kurs. Die Société Générale się nicht von der Citigroup-Aktie überzeugt und rate als einziges der 28 bei Bloomberg gelisteten Analysehäuser zum Verkauf. Das Kursziel beziffere die französische Bank mit 43 USD, was einem Abwärtspotenzial von fast 25% entspreche."Der Aktionär" teile die Einschätzung von Goldman Sachs und sehe v.a. aufgrund der anhaltend hohen Zinsen weiteres Potenzial für die Citigroup-Aktie. Anleger könnten nachkaufen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze Citigroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:53,60 EUR +1,52% (14.03.2024, 12:18)