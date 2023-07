Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Citi Equity hat Aktien aus den USA und dem Vereinigten Königreich von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft, während europäische Aktien auf "Overweight" hochgestuft wurden, so die Experten von XTB.



Citi stelle fest, dass europäische Aktien im Vergleich zu US-Aktien mit einem erheblichen Abschlag gehandelt würden und ein angemesseneres Gewinnwachstum einpreisen würden. Zuvor hätten die Strategen US-Aktien im letzten Quartal hochgestuft, aber die starke Rally seit Jahresbeginn habe sie dazu veranlasst, wieder an die Seitenlinie zu gehen.



Die Citi sei der Ansicht, dass die Wachstumswerte der großen Unternehmen für einen Rückschlag bereit seien und dass die Gefahr einer Rezession in den USA weiterhin bestehe. Citi gehe von einem weltweiten Rückgang des Gewinns pro Aktie (EPS) um 5% im Jahr 2023 aus, gefolgt von einem bescheidenen Anstieg um 5% im Jahr 2024, und erwarte eher eine Verlangsamung des EPS-Wachstums als eine vollständige Rezession, merke aber an, dass die Risiken für die Zukunft jetzt ausgeglichener seien. In Bezug auf die Sektoren würden die Strategen ein Portfolio empfehlen, das sich auf eine Mischung aus Qualitäts- und selektiven zyklischen Werten konzentriere, und hätten auch den IT-Sektor aufgrund des potenziellen Rückgangs des Megacap-Wachstums auf "neutral" herabgestuft, würden aber vorschlagen, dass man bereit sei, bei Kursrückgängen nachzukaufen. (10.07.2023/ac/a/m)



