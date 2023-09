Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

50,34 EUR -3,32% (21.09.2023, 15:08)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

55,50 USD -0,61% (20.09.2023, 22:00)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (21.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits im Februar 2022 solle Cisco erstmals ein Angebot in Höhe von 28 Milliarden Dollar für Splunk vorgelegt haben. Danach habe lange Funkstille geherrscht - bis heute. In einer Pressemitteilung habe Cisco am Donnerstag angekündigt, Splunk übernehmen zu wollen. Der Preis sei gleich geblieben: Rund 28 Milliarden Dollar.Satte 157 Dollar pro Splunk-Aktie wolle Cisco zahlen, was gegenüber dem Mittwochsschlusskurs einem Aufschlag von 31 Prozent entsprechen würde. Die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte wolle Cisco zudem mit Cash abwickeln. Komme es zum Abschluss der Übernahme, solle Splunk-Chef, Gary Steele, der Geschäftsführung von Cisco beitreten und künftig direkt an den Cisco-CEO, Chuck Robbins, berichten."Wir freuen uns, Cisco und Splunk zusammenzubringen. Unsere kombinierten Fähigkeiten werden die nächste Generation von KI-gestützter Sicherheit und Observabilität vorantreiben", so Robbins laut Pressemitteilung. "Von der Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen bis hin zur Vorhersage und Vorbeugung von Bedrohungen werden wir dazu beitragen, Unternehmen jeder Größe sicherer und widerstandsfähiger zu machen."Cisco, bekannt für seine Router und Switches, habe zuletzt mit seinen Software-Angeboten starke Zuwachsraten erzielt. Zudem sei im Rahmen der Cisco Live vergangenen Juni bereits angekündigt worden, dass man insbesondere im Security-Bereich expandieren wolle - beispielsweise durch den Einsatz von Large Language Models. Mit der Splunk-Übernahme stärke Cisco nun diesen aussichtsreichen Wachstumsbereich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie: