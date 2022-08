Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem sowohl die jüngsten Quartalszahlen als auch der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr von Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) Analysten positiv überrascht hatten, ging es für die Aktien des US-Techriesen um 5,8% aufwärts, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Kohl's (ISIN: US5002551043, WKN: 884195, NYSE-Ticker-Symbol: KSS) habe einen deutlichen Rückgang des Umsatzes und Gewinns verzeichnet und sei gezwungen gewesen, in Zuge dessen den Ausblick des laufenden Geschäftsjahres zu senken. Die Papiere des Einzelhandelsunternehmens seien um 7,7% abgesackt.



Die Drogerieketten Walgreens Boots Alliance (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) (-6,4%) und CVS Health Corp (ISIN: US1266501006, WKN: 859034, NYSE-Ticker-Symbol: CVS) (-1,2%) seien von einem Gericht als Mitverantwortliche für die US-Opioid-Krise gesehen worden, zusammen mit dem Einzelhandelsriesen Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) (-0,3%), welcher auch Apotheken betrieben habe. Das Urteil schreibe Schadensersatzzahlungen in Höhe von insgesamt USD 650 Mio. an zwei Landkreise von Ohio vor. Walmart habe bereits Berufung eingelegt. (19.08.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Cisco Systems



