Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

44,615 EUR +0,17% (04.12.2023, 13:00)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

48,47 USD +0,19% (01.12.2023, 22:00)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (04.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Mitte November habe Cisco mit einer Kürzung der Jahresprognose die Anleger geschockt. Der Grund: Das Management habe eine Abschwächung der Neubestellungen im Kerngeschäft rund um Netzwerktechnik beobachtet. Auch die Analysten hätten reagiert und ihre Kursziele reduziert und würden fürchten, dass ein weiterer Grund hinter der Umsatzwarnung stecke.Es sei zum einen das anhaltend schwache Makro-Umfeld gewesen, das sich laut dem Cisco-Management negativ auf die Bestellungen auswirke. Zum anderen sei, nachdem sich durch hohe Nachfrage ausgelöste Engpässe bei den Hardware-Komponenten aufgelöst hätten, jetzt eine Phase des Engpasses bei der Implementierung auf Kundenseite aufgetreten. Das Management gehe aber davon aus, dass es sich hierbei um ein vorübergehendes Phänomen handle.Einige Analysten seien hier jedoch weniger optimistisch. Needham schreibe beispielsweise, dass Konkurrenten wie Juniper, F5 oder Arista nicht mit derartigen Problemen im Geschäft mit Enterprise-Kunden zu kämpfen gehabt hätten. Sie würden daher vermuten, dass hier auch ein Wettbewerbsproblem vorliege und Cisco an Marktanteilen verliere.Egal welche Ursache in welchem Ausmaß auf die Umsatzaussichten drücke: Die Analysten müssten ihre Schätzungen an die gesenkte Prognose anpassen, was zu niedrigeren Kurszielen führe.Die Cisco Systems-Aktie habe sich seit Mai deutlich erholen können. Im September habe sie jedoch bei 58,19 Dollar ihren Jahreshöchststand gefunden. Seitdem habe sich der Titel bereits auf Konsolidierungskurs befunden. Mit dem jüngsten Kurseinbruch sei das Papier nun auch unter die wichtige 200-Tage-Linie zurückgefallen.Die Cisco Systems-Aktie ist keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Hier bestehe weiterhin kein Handlungsbedarf. (Analyse vom 04.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link