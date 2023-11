NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Kräftig in den Keller sei es am Mittwochabend nach US-Börsenschluss beim Netzwerk-Ausrüster gegangen. Die Aktie habe 11% verloren. Auslöser für den Kurseinbruch: Der US-Konzern habe bereits nach nur drei Monaten für das laufende Geschäftsjahr die Umsatzprognose gesenkt. Cisco Systems habe dabei dabei auf eine Abschwächung bei neuen Bestellungen verwiesen. Die Entwicklung könnte ein Signal dafür sein, dass Unternehmen ihre IT-Ausgaben auf den Prüfstand stellen würden Cisco Systems versuche gerade, bei seinen Kunden mehr Geschäft mit Dienstleistungen nach dem Verkauf der Netzwerk-Technik zu machen.Ende September habe Cisco Systems angekündigt, Splunk für 28 Mrd. USD übernehmen zu wollen. Die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte wolle Cisco Systems mit Cash abwickeln, habe es geheißen. Splunk sei für Cisco Systems ein sinnvoller Zukauf zu einem akzeptablen Preis. Allerdings bringe Splunk auch ein paar Risiken mit sich - z.B. die Cloud-Umstellung, welche schon seit einigen Quartalen auf das Wachstum drücke.Die Aktie von Cisco Systems habe sich seit Mai deutlich erholen können. Im September habe sie aber bei 58,19 USD ihren Jahreshöchststand gefunden. Seitdem habe sich das Papier bereits auf Konsolidierungskurs befunden. Mit dem jüngsten Kurseinbruch sei die Aktie nun auch unter die wichtige 200-Tage-Linie zurückgefallen. Die Aktie von Cisco Systems sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Hier bestehe weiterhin kein Handlungsbedarf, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:43,99 EUR -10,55% (16.11.2023, 08:52)