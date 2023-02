Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

47,77 EUR +5,34% (16.02.2023, 21:31)



XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

47,73 EUR +6,50% (16.02.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

51,275 USD +5,83% (16.02.2023, 21:17)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins. (16.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Netzwerkausrüster Cisco habe mit starken Zahlen und einer überraschend positiven Umsatzprognose Hoffnungen auf eine stabilere - als erwartete - Ausgabenentwicklung für technische Infrastruktur geweckt. Die Aktie springe im Dow Jones - mit großem Vorsprung - an die Dow-Spitze.Konkret sollten die Erlöse im laufenden Quartal um 11 bis 13 Prozent steigen. Analysten seien bisher nur von einem Plus von sechs Prozent ausgegangen. Auch die Gewinnprognose habe die Erwartungen von Experten übertroffen. Je Aktie sollten es 96 bis 98 US-Cent sein. Hier hätten Analysten bis zuletzt nur 89 Cent gerechnet.Genauso überzeugend seien die Kennziffern für das abgelaufenen Jahresviertel ausgefallen. Der Umsatz sei um sieben Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar nach oben geklettert und habe damit die Prognosen der Analysten überboten, die lediglich 13,4 Milliarden Dollar vorgesehen hätten. Das gleiche erfreuliche Bild beim Ergebnis: Der Gewinn sei zwar unter dem Strich um sieben Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar gesunken - das entspreche 88 Cents je Aktie. Die Analysen seien allerdings nur von 86 Cent ausgegangen.Hintergrund: Cisco stelle vor allem sogenannte Router und Switches für Internet- und Datenverkehr her. Das Unternehmen profitiere von einem Rückstau an Investitionen, die viele Kunden während der Corona-Pandemie zurückgehalten hätten.Die Cisco-Aktie gewinne am Donnerstag mehr als fünf Prozent auf 51,12 Dollar (17:30 Uhr MEZ). Damit notiere der Wert sowohl über dem GD50 als auch dem GD200.Investierte Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2023)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link