NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

53,71 USD +0,69% (22.09.2023, 18:39)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (22.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Needham & Co:Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) unverändert mit dem Votum "hold" ein.Laut Needham werde die Übernahme von Splunk durch Cisco die Wachstumsprobleme des Unternehmens nicht lösen. Die Akquisition werde Synergien mit App Dynamics und mit Ciscos Netzwerk-Telemetrie-Datenanalyse erzeugen, aber Cisco habe eine schlechte Erfolgsbilanz bei der Realisierung von Akquisitionssynergien, so Needham in einer Research-Note an die Investoren.Das Sicherheitsgeschäft von Cisco sei trotz zahlreicher Akquisitionen immer noch hauptsächlich nicht Cloud-nativ oder Micro-Services-basiert und Cisco verliere Anteile im Sicherheitsbereich, so Needham. Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich das Wachstum von Splunk in den nächsten Jahren verlangsamen werde. Needham sehe die Übernahme als Zusammenschluss von zwei alteingesessenen Unternehmen in einer Kategorie, in der neue Konkurrenz durch starke Sicherheitsplattformen entstehe.Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von Cisco nach wie vor mit "hold" ein. (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:50,35 EUR +0,64% (22.09.2023, 18:43)